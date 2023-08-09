Губернатор Белгородской области рассказал, как дети будут ходить в школу Гладков: жителям белгородского приграничья потребуется согласие на посещение детьми школ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям приграничных районов и округов в Белгородской области нужно будет подписывать согласие на посещение детьми школ в новом учебном году, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе эфира в соцсети «ВКонтакте». По его словам, текущая обстановка в области достаточно сложная.

В приграничных муниципальных образованиях — да. У нас обстановка достаточно сложная. Мне очень важно, чтобы все родители понимали, что нахождение в одном месте определенные риски приносит. И здесь нужно совместное решение и правительства области, и администрации района или округа, администрации школы и родителей, — сказал Гладков.

Ранее Гладков сообщал, что окончательное решение по формату обучения в приграничных муниципальных образованиях будет принято после 25 августа. Он отметил, что большинство школ, находящихся в 20 километрах от границы, могут не открыться 1 сентября.

Вячеслав Гладков также заявил, что вечером 9 августа системы противовоздушной обороны в небе над Шебекинским городским округом сбили воздушную цель на подлете к городу. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, о повреждениях зданий также не сообщается. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.