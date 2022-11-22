Губернатор Белгородской области показал ход строительства засечной черты

Фото: gladkov_vv/vk.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал в своем Telegram-канале ход строительства засечной черты в регионе. По его словам, он провел инспекцию вместе с заместителем губернатора Владимиром Базаровым.

Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым, — сказано в сообщении.

Ранее Гладков заявил, что в регионе на границе с Украиной формируют засечную черту. Он добавил, что специально не сообщает подробностей в связи с тем, что информация из открытых источников может отслеживаться противником. Гладков также уточнил, что власти региона потратили около 13 млрд рублей за восемь месяцев на цели и задачи, связанные с проведением специальной военной операции.

До этого врио главы администрации Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе завершается подготовка систем укрытий. По его словам, в ближайшее время будет опубликована интерактивная карта бомбоубежищ, по которой местные жители смогут быстро ориентироваться.