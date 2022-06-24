Губернатор Белгородской области назвал масштабы разрушений при ударах ВСУ

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Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что с начала спецоперации на Украине из-за обстрелов украинских военных в области повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей. При этом в части районов завершены восстановительные работы — среди них Белгород, поселок Политотдельский и село Солохи, а также села Головчино и Безымено и поселок Хотмыжск.

Губернатор добавил, что специалисты еще восстанавливают повреждения в поселках Майский и Козычево. При этом в Журавлевке, Нехотеевке и Середе работы временно не ведутся из-за небезопасной обстановки.

16 июня обстрелы Белгородской области продолжались с шести утра и до десяти вечера. За это время атаки на поселки региона прошли не меньше семи раз. Обстрелы велись из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня «Ураган». Предположительно, ВСУ стреляли по российской территории с расстояния примерно 12 километров.

Украинские снаряды попали в окрестности сел Дроновка, Муром, Середа, Солнцевка, Варишкин и Журавлевка. Удары повредили несколько хозяйственных построек и жилых домов. Известно, что один человек обратился за медицинской помощью, у него диагностированы легкие травмы.