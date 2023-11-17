Губернатор Бабушкин ввел режим ЧС в Астрахани после обрушения дома

Фото: t.me/babushkin30

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, передает ТАСС. Причиной послужило частичное обрушение многоэтажного дома в Астрахани.

Уровень режима ЧС вынесен на региональный. У нас на региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации в рамках ЧС, — отметил Игорь Бабушкин.

Ранее глава региона сообщил об обрушении пятиэтажного дома. Рухнули второй и третий подъезды, был срочно создан оперативный штаб. В результате происшествия погиб как минимум один человек — 84-летняя женщина, которая не смогла покинуть здание вместе с остальными жильцами. Ее тело обнаружили под завалами. Незадолго до ЧП на здании 1962 года постройки появилась крупная трещина, которая обеспокоила многих жителей. Они пожаловались в управляющую компанию, прокуратура области уже организовала проверку в связи с произошедшим.

Вскоре была опубликована видеозапись момента обрушения дома в Астрахани. На кадрах видно, как люди, спасаясь от падающих обломков, выбегают на улицу. Граждан сопровождают сотрудники МЧС. Всего из здания эвакуировали 213 человек, из них 37 детей, подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.