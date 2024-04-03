Guardian узнала, когда Украина планирует вновь атаковать Крымский мост Guardian: ГУР Украины хочет атаковать Крымский мост в первой половине года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главное управление разведки Минобороны Украины собирается вновь атаковать Крымский мост, сообщила газета Guardian, со ссылкой на высокопоставленные источники в ГУР. Попытку украинская сторона может предпринять в первой половине текущего года.

Мы сделаем это в первой половине 2024 года, — сообщил изданию один из чиновников ГУР.

В газете считают, что атака может проводиться с помощью дронов. Неназванный источник Guardian также заявил, что у ГУР есть «большая часть средств для осуществления этой цели». ПО его словам, управление следует одобренному президентом Украины Владимиром Зеленским плану по «минимизации» российского присутствия в Черном море. Однако в газете признали, что существуют серьезные сомнения в том, способно ли ГУР уничтожить хорошо защищенный Крымский мост.

Ранее директор Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что железная дорога, которую Россия уже больше года строит вдоль Азовского моря, может стать серьезной проблемой для ВСУ. По его словам, украинские войска могли бы поразить этот объект за счет опыта с Крымским мостом. Однако на этот раз операция должна быть «гораздо легче», заявил Буданов.