Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в Новотроицке в Оренбургской области

Фото: t.me/uraltransprok

Сход грузового поезда с рельсов произошел утром 29 июня на станции Западная в городе Новотроицке в Оренбургской области, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Там при проведении маневровых работ шесть вагонов с цементом сошли с рельсов, из них три опрокинулись. Также были опубликованы кадры с места аварии.

29.06.2024 утром на путях необщего пользования ООО «Аккерман Цемент» на станции Западная в г. Новотроицке при проведении маневровых работ произошел сход шести вагонов с цементом, три из которых с опрокидыванием, — говорится в сообщении.

В результате схода вагонов с рельсов никто не пострадал, ущерб окружающей среде причинен не был. На место выехал уполномоченный транспортный прокурор, он будет координировать деятельность правоохранительных органов. На станции начались восстановительные работы.

По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — добавили в ведомстве.

Ранее в Республике Коми девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на участке железной дороги. В результате крушения три человека погибли.