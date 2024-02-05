Грузовой поезд насмерть сбил пьяного мужчину в Красноярском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина погиб после наезда грузового поезда в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе региональной железной дороги. По неподтвержденной информации, стоявший на путях мужчина был пьян.

2 февраля примерно в 21:30 на платформе станции Заозерная 34-летний мужчина по неустановленной причине вышел на путь прямо перед приближающимся поездом. Машинист сразу применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Мужчина погиб на месте, — сообщается в Telegram-канале «КрасЖД сегодня».

Портал tvknews пишет, что красноярец ехал до станции Уяр. Однако он пропустил свою остановку, поэтому вышел на Заозерной.

Сотрудники красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В феврале человек погиб в результате падения на пути в московском метро. По данным ведомства, трагедия произошла на станции «Чеховская» на Серпуховско-Тимирязевской линии.

Ранее в Чехии машинист поезда погиб, еще 15 человек пострадали в результате столкновения пассажирского состава с фурой. Грузовой автомобиль перекрыл путь поезду на железнодорожном переезде.