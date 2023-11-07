Грузовой поезд насмерть сбил подростка в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарный состав насмерть сбил 15-летнего подростка в Дербенте в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Там отметили, что наезд произошел вне железнодорожного перехода.

Сегодня в 15:31 (мск) в ЕДДС города Дербента поступила информация о том, что грузовой поезд совершил наезд на пешехода... Житель Дербента в возрасте 15 лет погиб от полученных травм до приезда скорой помощи, — сказали в пресс-службе.

Ранее товарный поезд в Алтайском крае сбил 16-летнего подростка. ЧП произошло поздно ночью. Юноша остался жив и был доставлен в больницу. По информации следствия, подросток вышел в габарит следования поезда, в результате чего случился наезд.

До этого поезд сбил 15-летнего подростка на западе Москвы. По данным управления СК, молодой человек перебегал железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках. На месте происшествия провели проверку.

Еще один человек стал жертвой столкновения легкового автомобиля и поезда на железнодорожном переезде в Саратовской области. Женщина, находящаяся в салоне, получила травмы, ее срочно доставили в больницу.