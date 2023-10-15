Грузовое судно доставило в Петербург восемь килограммов кокаина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузовое судно доставило в Санкт-Петербург из Панамы более восьми килограммов кокаина, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, брикеты были спрятаны под потолком одного из помещений судна. Кому они принадлежали и кому предназначались, выясняют правоохранители.

По данным канала, восемь свертков с неизвестным порошком внутри таможенники нашли на судне Wild Cosmos, которое ходит под флагом Багамских островов. Позднее экспертиза подтвердила, что в них содержался кокаин.

Ранее стало известно, что водитель-курьер из Екатеринбурга сдал полицейским банду наркоторговцев: он почувствовал запах синтетического запрещенного вещества в посылке и обратился к правоохранителям. Силовики позднее нагрянули в квартиру отправителя посылки и обнаружили там мефедрон и другие улики.

До этого москвича приговорили к четырем годам лишения свободы условно за то, что хранил в домашнем сейфе 40 граммов кокаина. Обнаружить находку «помог» его друг. Он хотел получить дозу, пока товарища не было дома, но открыть сейф не смог. В приступе отчаяния он сбросил его из окна на машины возле подъезда. На место происшествия прибыла полиция и изъяла сейф.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.