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Грузовикам разрешили передвигаться по Москве без цифровых пропусков

19:32, 18 апреля 2020

На грузовые транспортные средства, уже имеющие пропуск на передвижение по Москве, дополнительно оформлять цифровой пропуск не требуется. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Согласно п. 3.4 указа мэра Москвы, на грузовые транспортные средства, которые уже имеют пропуск на передвижение по Москве (годовой или разовый), дополнительно оформлять цифровой пропуск не нужно,цитирует «Интерфакс» сообщение Дептранса.

В пресс-службе департамента уточнили, что эти автомобили уже значатся в базе. Их водители также не должны оформлять цифровые пропуска.

Как писал NEWS.ru, новые правила передвижения, принятые в связи с противодействием распространению коронавируса в столице, разъяснили в оперативном штабе. Столичная администрация перечислила четыре возможных варианта пропускного режима: при наличии цифрового пропуска с привязанным номером транспортной карты; если есть пропуск, но он не привязан к номеру карты, то нужно сделать это на сайте mos.ru, или отправить sms на номер 7377; при отсутствии пропуска нужно его оформить, привязав карту; если транспортной карты нет, то её нужно купить в автомате по продаже билетов в метро, киоске «Мосгортранса» или на железнодорожной станции. После этого необходимо получить цифровой пропуск и привязать к нему карту.

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