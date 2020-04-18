Грузовикам разрешили передвигаться по Москве без цифровых пропусков

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На грузовые транспортные средства, уже имеющие пропуск на передвижение по Москве, дополнительно оформлять цифровой пропуск не требуется. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Согласно п. 3.4 указа мэра Москвы, на грузовые транспортные средства, которые уже имеют пропуск на передвижение по Москве (годовой или разовый), дополнительно оформлять цифровой пропуск не нужно, — цитирует «Интерфакс» сообщение Дептранса.

В пресс-службе департамента уточнили, что эти автомобили уже значатся в базе. Их водители также не должны оформлять цифровые пропуска.

Как писал NEWS.ru, новые правила передвижения, принятые в связи с противодействием распространению коронавируса в столице, разъяснили в оперативном штабе. Столичная администрация перечислила четыре возможных варианта пропускного режима: при наличии цифрового пропуска с привязанным номером транспортной карты; если есть пропуск, но он не привязан к номеру карты, то нужно сделать это на сайте mos.ru, или отправить sms на номер 7377; при отсутствии пропуска нужно его оформить, привязав карту; если транспортной карты нет, то её нужно купить в автомате по продаже билетов в метро, киоске «Мосгортранса» или на железнодорожной станции. После этого необходимо получить цифровой пропуск и привязать к нему карту.