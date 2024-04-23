Грузовик-улитка сломал пешеходный мост в Торжке

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В городе Торжке Тверской области грузовик попытался проехать по пешеходному мосту и сломал его, сообщает Telegram-канал «Новости. Торжок» со ссылкой на очевидца. Уточняется, что на большегрузе планировали перевезти через реку ярмарочный домик.

Пешеходный мост надломился. Грузовая машина, видимо, хотела отвезти куда-то один из домиков на ярмарке на площади Девятого января, и мост не выдержал. Мост с обоих сторон огорожен лентой, — сообщил очевидец.

Машина осталась в сохранности, но не может выехать с моста из-за провалившегося асфальта. Издание «Топ Тверь» уточняет, что грузовик выполнял госзаказ от муниципального унитарного предприятия «Звезда».

8 апреля в Смоленской области рухнул Панинский автомобильный мост. В момент обрушения по переправе ехали грузовик и легковой автомобиль. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Одна женщина в итоге погибла. Мост соединял часть города Вязьма с промышленным центром. В 2018 году планировался ремонт переправы, на эти цели было заложено 10 млн рублей. Семья погибшей женщины получит 1 млн рублей. Другие пострадавшие получат от 200 до 500 тысяч рублей компенсации.