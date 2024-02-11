Лена устроила ловушку для грузовика с углем «Управтодор»: в Якутии грузовик с углем провалился под лед на реке Лене

Фото: управтодор14.рф

Грузовик с углем провалился под лед на реке Лене в Якутии на неразрешенной переправе в направлении Кангалассы — Соттинцы, сообщила пресс-служба регионального «Управтодора». Многотонная машина ушла под воду только наполовину, уточняется в сообщении.

В связи с происшествием ведомство напомнило, что на этом направлении есть официальная ледовая переправа — зимник является частью автодороги «Борогон». Максимальная грузоподъемность объекта составляет 30 тонн.

Уважаемые автоводители! При движении по ледовым переправам следует быть предельно осторожным, соблюдать все меры безопасности и требования дорожных знаков, — говорится в заявлении пресс-службы.

Также в ведомстве подчеркнули, что максимальная скорость на переправе составляет 20 км/ч. Дистанция между транспортными средствами должна составлять 50–70 метров.

Как ранее сообщалось, два внедорожника провалились в трещины на льду озера Байкал в Иркутской области. В результате происшествия, предположительно, никто не пострадал — на месте спасатели не нашли людей. Водители «бросили свои машины и ушли».

Ранее стало известно, что еще один грузовик провалился под лед Байкала 7 февраля. Водитель пытался добраться на своем автомобиле до места рыбалки, но застрял в одной из трещин в трех километрах от берега.