Пьяный курьер Ozon на грузовике устроил смертельное ДТП Подросток погиб при лобовом ДТП с грузовиком в Иркутской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области в результате ДТП с грузовиком маркетплейса Ozon погиб подросток, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Предварительно, 29-летний водитель «Газели» находился в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу движения, где врезался в Toyota Passo.

В результате происшествия скончался 13-летний пассажир иномарки. 36-летний водитель легковушки был госпитализирован.

На месте сотрудники Госавтоинспекции провели процедуру освидетельствования водителя фургона, которая показала наличие в выдыхаемом воздухе паров алкоголя, в 2,5 раза превышающих допустимую норму, — говорится в сообщении.

Ранее Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к четырем годам колонии общего режима 32-летнего Шахбоза Давронова за смертельное ДТП с юными велосипедистками на трассе «Скандинавия» в сентябре прошлого года. Водителя также лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

По версии следствия, Давронов не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, который сопровождал колонну из 11 велосипедисток. Он наехал на машину, в результате чего она врезалась в спортсменок. Два подростка погибли на месте, остальных госпитализировали с травмами разной тяжести.