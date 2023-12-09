Группировка «Юг» уничтожила две бронемашины и миномет ВСУ МО: группировка «Юг» уничтожила две украинские бронемашины и миномет

Фото: МО РФ

Военнослужащие РФ уничтожили две бронемашины, пикап, три автомобиля и 120-мм миномет войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева. Удары наносились группировкой «Юг».

Российские военные группировки «Юг» уничтожили две бронемашины, пикап, три автомобиля и 120-мм миномет украинских войск, а также поразили пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады, — заявил представитель «Юга».

Войска группировки «Центр» ранее 9 декабря нанесли поражение двум бригадам и одной бригаде нацгвардии на Краснолиманском направлении. Противник в районе Серебрянского лесничества потерял до 290 военнослужащих. Российские военнослужащие также накрыли огнем три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ на Краснолиманском направлении СВО потеряли за сутки до 250 военнослужащих и два автомобиля. Также ВС России отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР. Наряду с этим российские военные нанесли удар по 63-й механизированной бригаде и 12-й бригаде специального назначения ВСУ.