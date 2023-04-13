Группировка ВСУ практически блокирована на западных окраинах Артемовска Гагин заявил, что группировка ВСУ практически блокирована на западных окраинах Артемовска

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» в центре Артемовска

Группировка Вооруженных сил Украины практически блокирована на западных окраинах Артемовска, заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что на западе города идут ожесточенные бои.

Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска, — заявил Гагин.

Накануне штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три квартала в районе Артемовска. На флангах противника сдерживали подразделения ВДВ. Ударами российской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены украинские резервы, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки. 11 апреля предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК, сообщил, что российские войска контролируют 80% Артемовска.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой для ВСУ. Он рассказал, что бои носят жесткий характер с обеих сторон. По его данным, со стороны ВС РФ сейчас работают спецназовцы и десант.