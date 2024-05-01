Группировка ВС РФ «Восток» улучшила свое положение по переднему краю Группировка ВС РФ «Восток» за сутки поразила до 100 солдат и боевую технику ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская группировка войск «Восток» за сутки уничтожила до 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также две единицы артиллерии, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группы Александр Гордеев. Подразделения улучшили положение по переднему краю, добавил он.

В течение суток уничтожено до 100 военнослужащих противника, две буксируемые гаубицы М777 американского производства, два автомобиля и четыре пункта боепитания, — сказал он.

Группировка также нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Водяного в ДНР.

Ранее стало известно, что снайперские пары ВДВ из состава Южной группировки войск помешали ротации Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра. Россияне уничтожили группу из пяти украинских военнослужащих.

В Минобороны РФ рассказали, что снайперские пары забайкальских десантников из группы «Юг» ежедневно уничтожают живую силу противника. Бойцы ВСУ пытаются малыми группами контратаковать позиции ВС России и провести ротацию личного состава на передовых позициях к востоку от Часова Яра в ДНР.

Вооруженные силы Украины совершают атаки малым количеством крылатых ракет ATACMS, чтобы прощупать российскую оборону, предположил ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев никогда не скрывал желания нанести удар по стратегическим объектам в регионе. Текущие атаки лишь «тренировка по уничтожению целей» для ВС РФ, добавил эксперт.