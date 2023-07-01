Группировка «Восток» отбила атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны: группировка «Восток» отбила атаку ВСУ у Макаровки на Южно-Донецком направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские подразделения отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Огнем артиллерии противник был остановлен в районе Макаровки, рассказал он в беседе с РИА Новости.

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районе Макаровки — уничтожена боевая бронированная машина и живая сила, — подчеркнул Чехов.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы «Востока» уничтожили минометный расчет, а также пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого.

В воздух поднимались и вертолеты армейской авиации группировки «Восток», отметил Чехов. По его словам, они поразили скопления военных ВСУ около Макаровки и Новодонецкого.

Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки «Юг» ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении. Атака артиллерии состоялась после тщательной разведки беспилотника. Опубликовало видео, на котором видно, что цель находилась около дороги.