Группировка войск «Днепр» получила помощь от азербайджанской диаспоры МО: азербайджанская диаспора привезла 500 кг помощи для группировки «Днепр»

Фото: МО РФ

Один из полков группировки войск «Днепр» в Запорожской области получил 500 кг гуманитарной помощи от азербайджанской диаспоры Рязанской области, рассказал ТАСС офицер штаба полка с позывным Макар. Военнослужащие получили различное имущество. В том числе умывальники, дренажные насосы и шланги для откачки дождевой воды из блиндажей. Макар пояснил, что полученные предметы помогут быстрее восстанавливать разрушенные при украинских обстрелах коммуникации на российских позициях.

Эти люди как никто другой помогают нам в достижении общей победы, общей цели. Наша многонациональная страна очень отличается тем, что дружба народа превыше всего, — подчеркнул офицер.

Лидер группы «Земляне» и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев сообщал: он ничего не слышал, о том, что SHAMAN (Ярослав Дронов) отправлял финансовую или гуманитарную помощь в Донбасс. При этом продюсер отметил, что исполнитель хитов «Я русский» и «Встанем!» хорошо зарабатывает на своих концертах и патриотическом имидже.

Ранее Николай Басков принял участие в концерте для работников Обуховского завода «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в рамках проекта «Музыка в цехах». Проект направлен на финансирование производства военной техники для нужд участников специальной военной операции, а также на материальную поддержку сотрудников производства. По словам Баскова, он вместе с коллегами приехал выразить слова благодарности людям, которые работают не покладая рук на благо страны.