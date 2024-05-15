Российские минометы особой мощности уничтожили укрепленные позиции ВСУ МО: минометы 2С4 «Тюльпан» уничтожили позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Группировка войск «Восток» минометами особой мощности 2С4 «Тюльпан» уничтожила укрепленные позиции и пункты управления ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Для стрельбы из «Тюльпанов» применяются боеприпасы нескольких видов. В том числе активно-реактивные снаряды, которые позволяют уничтожать выявленные цели на расстоянии до 20 километров, пробивая три метра бетона.

Расчеты 240-мм самоходных минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Бурятии уничтожили укрепленные позиции и заглубленные пункты управления ВСУ в районе села Старомайорское, — уточнили в военном ведомстве.

Все цели минометчиков сконцентрированы в южной части села Старомайорское на Времевском участке фронта, заявили в министерстве. Там ВСУ создали хорошо укрепленные долговременные оборонительные сооружения.

Поскольку гигантский миномет легко засечь с воздуха, отстрелявшись, бойцы возвращаются в укрытие. Самоходка 2С4 весом 27 тонн является самой крупной в «цветочной» серии таких артсистем, как «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт» и «Пион». Аналогов российскому «Тюльпану» нет, добавили в Минобороны РФ.

Росгвардии передали 36 танков и артиллерию, рассказал ранее на консультации в Совете Федерации глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, сейчас в зоне СВО нет проблем с боеприпасами и вооружением.