Группа россиян незаконно легализовала тысячи мигрантов МВД: в Приморье пресекли деятельность легализовавших мигрантов преступников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в Приморском крае пресекли деятельности преступников, которые занимались незаконной легализацией иностранцев в РФ, сообщила изданию Lenta.ru официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным ведомства, мигрантам выдавали фиктивные документы о регистрации в помещении оказывавшей гостиничные услуги фирмы и в двух хостелах.

Группа действовала с 2022 года. Преступники помогли легализоваться почти 11 тысячам мигрантов, получив при этом 25 млн рублей. Возбуждено дело об организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ), задержан руководитель компании и два его сообщника.

Ранее в Туле по подозрению в организации незаконной миграции задержали 15 человек. В их числе — начальник миграционной службы, его заместитель и несколько подчиненных. С 2020 по 2023 год они незаконно поставили на учет порядка 700 иностранцев. Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге ликвидировали масштабный канал нелегальной миграции, легализовавший свыше семи тысяч иностранцев. Организованная группа состояла из 18 человек, доход каждого участника мог составлять до миллиона рублей. Документы злоумышленники выдавали в основном поддельные.