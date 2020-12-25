Группа похитителей иномарок задержана в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/3be14710-46c6-11eb-b520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области задержаны участники преступного сообщества, подозреваемые в похищении 19 иномарок и другого имущества. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Как установило следствие, ранее неоднократно судимый житель Нижнего Новгорода организовал преступное сообщество и вовлёк туда 10 близких ему людей — друзей и родственников.

По предварительным данным, подозреваемым удалось похитить 19 автомобилей на общую сумму около 17 миллионов рублей. В настоящее время 12 из них обнаружены и переданы законным владельцам. Местонахождение ещё семи устанавливается, — цитирует РИА Новости сообщение представителя МВД России Ирины Волк.

Банда работала сразу по нескольким направлениям. Одна бригада покупала битые иномарки корейского производства. Другая подыскивала и угоняла похожие машины. После этого номерные агрегаты и идентификационные номера менялись. Благодаря этому ворованные машины уходили по высокой цене.

Следственными органами возбуждены более 50 уголовных дел по статьям о краже, организации преступного сообщества, подделке идентификационного номера транспортного средства и похищении документов. В результате оперативно-разыскных мероприятий все 11 участников сообщества были задержаны. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ещё один — под домашним арестом.

Как писал NEWS.ru, житель Нижнего Новгорода застрелил свою жену в ходе ссоры. После этого он совершил самоубийство. Инцидент произошёл днём 18 декабря на улице Суетинской. 40-летний мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в 37-летнюю жену, которая скончалась на месте.