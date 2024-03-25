Группа «Пикник» рассказала, что будет с концертом в Петербурге 27 марта «Пикник» выступит 27 марта в Петербурге после теракта в «Крокусе»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Солист группы «Пикник» Эдмунд

Выступление группы «Пикник» в Санкт-Петербурге, намеченное на 27 марта, все-таки состоится, а все деньги будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили музыканты в своем Telegram-канале. Уточняется, что сейчас артисты совместно с организаторами ведут подготовку к концерту.

В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге, 27 марта. В данный момент группа «Пикник», симфонический оркестр «Таврический» и организатор фонд «ЕВА» ищут возможность проведения вечера памяти, — подчеркивается в сообщении.

Музыканты также отметили, что разделяют слова солидарности с родными пострадавших и соболезнуют погибшим. Коллектив подчеркнул, что продолжает переживать трагедию вместе с гражданами страны.

Ранее сообщалось, что во время террористической атаки на «Крокус» в Подмосковье погибла Екатерина Кушнер, помощница директора группы «Пикник». Музыканты сразу после нападения отмечали, что не могли связаться с Кушнер, они надеялись, что женщине удастся спастись.

До этого директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский рассказал, что долгое время работал бок о бок с Кушнер. По его словам, женщина была сильным человеком и бойцом.