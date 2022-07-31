Группа из пяти грибников потерялась в лесу в Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек пропали в лесу вблизи села Синегорск на Сахалине, сообщает региональное управление МЧС. Отмечается, что в составе группы находились два подростка 14 и 16 лет.

30 июля они отправились в лесной массив, находящийся в черте Южно-Сахалинска, на сбор дикорастущих растений, однако спустя сутки так и не вернулись обратно. Группа спасателей была направлена на поиски заблудившихся грибников. В МЧС отметили, что в лесу вблизи Синегорска отсутствует сотовая связь, поэтому поиски потерявшихся затруднены.

Ранее спасатели нашли заблудившихся в лесу мать и семерых детей в Краснодарском крае. Семья отдыхала у бабушки в Нефтегорске. Домой в станицу Ширванскую женщина решила вернуться пешком через лес. При этом многодетная мать знала только направление, а не точную дорогу. Через несколько часов она заблудилась вместе с детьми. Женщину и детей отыскали гораздо южнее станицы. Никто из многодетной семьи не пострадал.