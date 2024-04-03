Грунт завалил железную дорогу и нарушил график движения поездов в Сочи Движение поездов на участке Дагомыс — Сочи организовали по одному пути после ЧП

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Порядка 70 кубометров грунта и элементов бетонных конструкций вынесло на опорную стену и железнодорожные пути на участке Дагомыс — Сочи в результате коммунальной аварии, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны.

Инцидент произошел 2 апреля в 22:59 на 1955-м километре участка Дагомыс — Сочи. Вынос грунта и бетонных конструкций на железную дорогу привел к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети на железной дороге.

В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

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