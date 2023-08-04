«Грубая ошибка»: Сладков о решении главы Башкирии общаться с дезертиром Сладков назвал грубой ошибкой решение главы Башкирии вести переговоры с дезертиром

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Радий Хабиров

Решение главы Башкирии Радия Хабирова начать переговоры с дезертиром, угрожавшим взорвать гранату, категорически неправильное, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, это считается грубой ошибкой «даже в букварях».

Глава республики лично выехал на переговоры. Это категорически неправильно. Категорически. Не должен человек, компетентный в принятии важных решений, переговариваться с бандитами и террористами. Это даже в букварях считается грубой ошибкой, — написал Сладков.

Вместе с тем военкор похвалил отношение властей Башкирии к мобилизованным полкам. По его словам, республика уделяет им огромное внимание. За это, считает Сладков, в первую очередь необходимо благодарить именно Хабирова.

Речь идет об инциденте, произошедшем 2 августа. Военнослужащий сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Он вышел на Нагаевское шоссе в Уфе и угрожал взорвать гранату.

Хабиров выехал на переговоры с военнослужащим после того, как дезертир потребовал встречи с властями республики. В пресс-службе руководителя региона уточнили, что мужчина отказывается говорить с полицией и продолжает угрожать взрывом.