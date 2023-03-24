Грозившего «обоссать» школьника учителя отстранили от работы Власти Копейска рассказали об отстранении от работы грозившего «обоссать» школьника учителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель школы № 4 в Копейске Челябинской области отстранил от работы учителя, который поставил школьника на колени и грозился «обоссать» его. По факту инцидента проводится проверка для установления причин поведения педагога и нарушения прав несовершеннолетнего, рассказали Lenta.ru в Управлении образования Копейского городского округа.

На основании данной информации руководитель принял решение об отстранении учителя от работы, так как решение данного вопроса не требовало отлагательств, — заявили в ведомстве.

Родители ученика не стали обращаться к директору после произошедшего на уроке истории и обществознания. Вместо этого они сразу пошли с заявлением в полицию, о чем стало известно в школе 23 марта. По факту произошедшего в отношении учителя возбуждено уголовное дело.

После окончания расследования будет принято решение, может ли данный учитель продолжать работать с детьми. В ведомстве уточнили, что в 2020 году на педагога уже поступала жалоба от родителей.

Ранее стало известно, что школьный учитель в Копейске во время урока поставил на колени подростка и заставил его извиняться. Одноклассники записали произошедшее на диктофон. На записи слышно, что мужчина несколько раз ударил ученика, а после грозился «обоссать».