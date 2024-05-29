Громкий хлопок напугал жителей Рязани

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Жители Рязани были напуганы громкими хлопками, которые раздались над городом днем в среду, 29 мая, сообщает корреспондент NEWS.ru. Звук был слышен примерно в 11:23 в разных частях города.

Несколько горожан рассказали, что прогремело сначала в Московском районе, а затем через несколько секунд в центре города, Горроще и Дашково-Песочне. Жители города предположили, что это мог быть звук сверхзвукового самолета. Однако официальной версии о произошедшем нет. Подробности выясняются.

До этого жители городов Пушкин и Павловск (входят в состав Санкт-Петербурга) пожаловались на громкий звук. Очевидцы описали звук как громкий хлопок, он прозвучал около 07:00 по московскому времени. По словам очевидцев случившегося, в одном из зданий после хлопка выбило стекла. Причины произошедшего остаются неизвестными.

Ранее шесть украинских беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщал в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский. По его словам, произошло несколько взрывов, никто не пострадал.