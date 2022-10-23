Громкие звуки в Севастополе объяснили плановыми учениями на полигоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовка мобилизованных граждан

Громкие звуки в Севастополе, обеспокоившие местных жителей, связаны с плановыми учениями на полигоне, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. По его словам, там проходит тренировка мобилизованных граждан.

Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы. Сохраняем спокойствие! — написал он.

Губернатор ранее сообщил, что в Севастополе в подъездах домов установят навигацию для быстрого доступа в бомбоубежища. Их планируют размещать в подвалах. Он также проинспектировал состояние укрытий в городе. Развожаев выразил надежду, что использовать подвалы в качестве укрытий не придется.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что после введения среднего уровня реагирования на полуострове взяты под охрану дополнительно еще 45 важных объектов. При этом он выразил надежду, что новыми методами реагирования местные власти «никогда не воспользуются на месте».