Гривна вышла из оборота в новых регионах России

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Оборот гривны с 1 января прекращен в новых регионах России, теперь к оплате на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принимается только рубль, сообщила газета «Известия». Обменять украинскую национальную валюту на российскую до 1 апреля можно в филиалах российских банков, работающих на этих территориях. Юрлицам необходимо не позднее 20 января предоставить в кредитную организацию акт об остатках, исчисляющихся в гривнах. Центробанки Донецкой и Луганской народных республик преобразуют в ООО и переименуют.

Платежи по ЖКХ и другие обязательные сборы тоже будут оплачиваться только российскими деньгами, — отмечается в публикации.

Обменять гривны на рубли на новых российских территориях можно только по курсу, который установлен банком. Объем валюты для обмена пока не ограничивался.

ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области приняли в состав России по итогам референдумов, которые проводились на территориях субъектов с 23 по 27 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря подписал закон об особенностях налогообложения на новых территориях. Глава государства уполномочил кабмин издавать нормативные акты о применении законодательства о налогах и сборах в четырех регионах.