«Гривна уйдет в историю»: Рогов об отказе от украинской валюты Рогов заявил, что со следующего года гривна перестанет быть официальной валютой в Запорожье

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

С начала следующего года рубль станет единственной официальной валютой в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он подчеркнул, что «гривна уйдет в историю», передает РИА Новости.

С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой станет российский рубль, — сказал Рогов.

В настоящее время в Запорожской области еще действует бивалютная зона. Гривна пока что используется в обороте наравне с рублем. Обращение допускается до 31 декабря. Российская валюта получила официальный статус в соответствии с федеральным конституционным законом о принятии Запорожской области в состав России.

Еще в сентябре Рогов говорил, что гривна теряет позиции в области. Он отмечал, что расчеты в этой валюте сокращаются с каждым днем.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что для организации расчетов на новых территориях России потребуется 900 млрд наличных рублей. Эксперты предположили, что эти деньги могут быть выпущены в качестве эмиссии, не оказав существенного влияния на инфляцию. Войлуков уточнил, что формальный спрос на наличные на присоединенных территориях составит примерно 500–600 млрд рублей.