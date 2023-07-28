Грибники наткнулись на труп мужчины в Выборге

Фото: НАК

Грибники из Выборга обнаружили труп пожилого мужчины во время прогулки по лесу, сообщила «Фонтанка». По предварительной информации, россиянин погиб в результате взрыва, так как в 10 метрах от него была обнаружена воронка.

О своей находке грибники сообщили в полицию. Они рассказали, что обнаружили тело на берегу Большого Зеленодольского озера недалеко от поселка Кирилловское. Мужчина был одет в зеленую футболку, синие трусы и черные ботинки.

По информации издания, деревья вблизи тела были повреждены осколками. Останки направили на экспертизу. Точная причина смерти устанавливается.

Ранее в Москве было найдено тело бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Александра Колпакова. Как сообщил Telegram-канал SHOT, его обнаружили в квартире на улице Машкова. По данным канала, следов насильственной смерти не было. Предполагается, что 72-летний мужчина мог скончаться из-за онкологического заболевания.

Кроме того, в Москве на улице Сталеваров нашли тело 35-летнего жителя с ножевыми ранениями. До этого он выпивал вместе со своим знакомым. На теле погибшего обнаружили 11 ран от удара ножом.