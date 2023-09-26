В бору под Новосибирском нашли двухмесячного щенка, забытого хозяевами

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В Новосибирской области грибники нашли щенка по кличке Юта, которого забыли хозяева в Караканском бору. Организатор поисков рассказала «КП-Новосибирск», что увидела в социальных сетях сообщение с просьбами о помощи. При этом сами хозяева искать питомца не поехали, сославшись на то, что у них нет такой возможности, и предложили вознаграждение. По словам волонтера, владельцы Юты также не могли точно объяснить, где именно пропал щенок.

Хозяева сбивались в своих показаниях. Это очень осложнило нам поиски. Сперва сказали, что они уехали в лес собрать грибы. А щенка оставили на берегу Обского моря в коробке с подстилкой. Потом, когда я сказала, что надо искать коробку, хозяева начали говорить другое, — рассказывает организатор поисков.

На поиски группа отправилась 24 сентября. На тот момент щенок провел в лесу уже четыре дня. Волонтер отметила, что надежды найти собаку живой было мало. Всего в поисках участвовало 14 человек — среди них были грибники и двое сотрудников местной базы отдыха. В лесу волонтеры разделились на несколько групп, в каждой из которых был тот, кто уже до этого был в бору и мог в нем ориентироваться.

Собаку нашли на берегу в самодельном туалете, который оборудовали туристы. По словам организатора поисков, там животное пыталось укрыться от ветра. Волонтер забрала Юту к себе домой. Она планирует найти собаке новых хозяев и не хочет возвращать питомца владельцам.

Тем временем хозяйка Юты пожаловалась изданию, что ей не отдают собаку. По ее словам, у нее были причины, чтобы не отправляться на поиски Юты. Она объяснила, что собаку взяли в бор родственники и потеряли.

Если бы я туда поехала изначально, то она бы вообще никуда не потерялась. Пытаться теперь забрать щенка бесполезно — одна из женщин, которая помогала искать, забрала собаку себе. Мой сын также выкладывал пост о помощи, он связался с ней, она скинула ему видео собаки у себя дома и вроде пообещала и дальше скидывать фото, — поделилась владелица Юты.

В Улан-Удэ бесхозный сибирский хаски ранее сам нашел зоозащитников: собака забралась в машину к волонтерам фонда помощи животных. Там рассказали, что пес оказался очень добрым и контактным. Хаски сразу откликнулся, когда его подозвали.