Гигантский гриб-головач нашли под Новосибирском

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Под Новосибирском один из местных грибников нашел гигантский гриб-головач, вес которого составил 5 килограммов. Он нашел его в Коченевском районе Новосибирской области и рассказал об этом в социальных сетях, пишет «МК в Новосибирске».

Как уточняет издание, в этом году жители Сибири довольно часто находят огромные головачи. Иногда местные сообщают о целых полянах с этими грибами, которые в народе получили название «драконьи яйца» из-за формы и размеров.

Эти грибы напоминают по вкусу куриное мясо и легко готовятся. Им также приписывают лечебные свойства. Например, из спор головача делают лекарства от диабета, астмы и заболеваний дыхательной системы.

Миколог Гавриил Мелькумов ранее посоветовал обращать внимание на цвет шляпки и ножки опят, чтобы не перепутать ложный гриб с настоящим. По его словам, иногда единственным отличительным признаком настоящего опенка является цвет пластинок под шляпкой. У опят они всегда светлые, белые, кремовые или желтоватые.

До этого россияне назвали Карелию, Башкирию и Новгородскую область лучшими местами для сбора грибов. По данным социологического опроса, проведенного в августе, туристы выбирали Карелию чаще других мест — ей отдали голоса 49% респондентов. Преимуществами республики оказались мягкий и влажный климат, большое число лесов и малое число людей.