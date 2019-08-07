https://static.news.ru/photo/259aff4e-b92f-11e9-8883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

По подсчётам экспертов Greenpeace, на пройденных огнём территориях жили более 5500 соболей, 300 медведей, 2700 диких северных оленей и 1500 лосей. Тем, кто остался в живых, можно помочь, ограничив в тех местах квоту на охоту и сократив лесные вырубки.

Даже если не все животные погибли во время пожаров, им всё равно пришлось покинуть привычные территории, которые сейчас охвачены огнём, — заявил руководитель программы по ООПТ Greenpeace Михаил Крейндлин.

Учёные уверены, что ущерб среде обитания этих животных был нанесён огромный, на ближайшие несколько лет она полностью уничтожена. Животные, скорее всего, станут выходить на заселённые людьми территории, на свалки с пищевыми отходами.

Как писал News.ru, учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН назвали примерные сроки восстановления сгоревших в регионе лесов. По их данным, этот процесс займёт как минимум 100 лет. На юге Сибири, где преобладают лиственные или сосновые леса, восстановление будет идти около 60–70 лет, именно за такое время сосна или лиственница вырастают во взрослое растение. На севере для возрождения тайги может не хватить и целого века.