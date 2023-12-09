Гражданина России и США арестовали из-за поста с георгиевской лентой В Петербурге гражданина России и США арестовали по делу о реабилитации нацизма

Фото: vk.com/spb__police

Мужчину с гражданством США и России арестовали в Петербурге по обвинению в реабилитации нацизма, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Отмечается, что подозреваемый разместил в одной из социальных сетей фотографию, оскорбляющую символику георгиевской ленты.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Малеву стражу по 7 февраля 2024 года, — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Малева задержали 8 декабря. В тот же день ему было предъявлено обвинение, после чего он частично признал свою вину. Адвокаты настаивали на использовании более мягкой меры пресечения: подписке о невыезде, домашнем аресте или ограничении определенных действий.

По версии следствия, 8 июня 2022 года Малев разместил фотографию георгиевской ленты с неприемлемой подписью в своем аккаунте в социальной сети «Одноклассники», сознавая, что георгиевская лента является символом воинской доблести и славы.

Также непосредственно перед празднованием Дня Победы, 8 мая 2023 года, в той же социальной сети Малев разместил еще одну фотографию, которая, по мнению следствия, выражает откровенное неуважение к обществу, дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, оскорбляя память о Великой Отечественной войне и ее защитниках.

Ранее сообщалось, что 40-летнего жителя Воронежа и блогера по имени Христолюб Божий Веган будут судить по делу о реабилитации нацизма. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.