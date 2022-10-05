Граница между ЛНР и Россией стала административной

Фото: lug-info.com

Таможенная граница между Луганской Народной Республикой и Россией стала административной с 5 октября, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета ЛНР. Председатель ведомства Юрий Афанасьевский отметил, что в ближайшее время будут упразднены пункты таможенного пропуска.

Событие для нашей республики поистине историческое, долгожданное. Знаю, что все жители ЛНР ждут упразднения пунктов пропуска. Однако не все так быстро. Конечно, мы к этому придем. Сейчас главная задача — обеспечить режим безопасности и не допустить нанесения ущерба экономике как ЛНР, так и экономике России, потому что мы теперь единое целое, — сказал Афанасьевский.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Закон поступил на подпись президенту.