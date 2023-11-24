Гранату нашли возле автозаправки в Курске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции Курска нашли готовую к применению гранату РГД-5 возле одной из автозаправок, сообщает Telegram-канал SHOT. Боеприпас находился в тайнике, оборудованном в разломе дерева.

Находка была сделана сотрудниками МВД в ходе отработки информации о незаконном обороте боеприпасов. Изучив царапины внутри тайника, они предположили, что здесь могло храниться и другое вооружение.

Канал уточняет, что предполагаемый схрон был оборудован у АЗС на улице Пост-Кривец. Полицейские и сотрудники ОМОНа обследовали всю прилегающую территорию, но других боеприпасов не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае строители нашли схрон с боеприпасами под полом дома. В тайнике лежало более 10 гранат, сотни детонаторов, а также другие детали для бомб. Кроме этого, там было около 1000 патронов различного калибра. По факту находки было возбуждено уголовное дело.

До этого склад оружия и боеприпасов был найден в квартире менеджера в Санкт-Петербурге. Мужчина хранил семизарядный револьвер, более 1000 патронов, осколочную гранату и взрыватель.