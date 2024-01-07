Граната взорвалась в кальянной в Домодедове Три человека пострадали при взрыве гранаты в кальянной в Домодедове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье в городском округе Домодедово три человека пострадали при взрыве гранаты в кальянной, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Обстоятельства выясняются.

В подмосковном Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната, — сообщил источник.

По данным агентства, на месте работают экстренные службы. О состоянии пострадавших не уточняется.

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