Грайворонский округ подвергся атаке ВСУ Мэрия Белгорода сообщила об обстреле Грайворона и Грайворонского округа

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Город Грайворон и Грайворонский округ находится под обстрелом, сообщила пресс-служба мэрии Белгорода. Жителей призвали спуститься в укрытия.

Ведется обстрел, Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие), — говорится в сообщении администрации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгород один человек погиб и еще трое получили ранения. По его словам, в результате прямого попадания снаряда в автомобиль погиб водитель, также на линию скорой помощи поступили обращения о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Кроме того, системой ПВО на подлете к Белгороду были сбиты восемь воздушных целей, рассказал глава региона.

Военкор Александр Коц сообщал со ссылкой на источник, что под Белгородом идут бои с украинской диверсионно-разведывательной группой. По словам его собеседника, российские военные отражали атаку диверсантов на погранпост Сподарюшино, также противник пытался прорваться со стороны населенного пункта Козинки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал Mash сообщал, что в ходе боя с украинскими диверсантами в районе приграничного села Сподарюшино были уничтожены 12 членов ДРГ и две боевые машины Bradley. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.