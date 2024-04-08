«Грады» отомстили «Вампирам» ВСУ за Белгород: новости СВО на утро 8 апреля

Фото: МО РФ

Российский расчет РСЗО «Град» уничтожил реактивную систему залпового огня «Вампир» Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с боекомплектом, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, вражеская техника несколько дней обстреливала населенные пункты Белгородской области.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 7 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Названы регионы, в которых ВС РФ сорвали террористические атаки ВСУ

Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской и Брянской областей, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ попытались совершить террористическую атаку с применением дронов самолетного типа.

ВСУ снова нацелились на Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины вновь начали обстреливать периметр Запорожской АЭС, несмотря на то, что воздерживались от ударов с ноября 2022 года, написал в своем Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, до этого атаки были направлены на близлежащую промзону и город Энергодар.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Европе испугались проигрыша Украины

Поражение Украины в конфликте с Россией приведет к проигрышу всего Запада, заявили министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне. По их мнению, нельзя допустить такого исхода противостояния.

Париж и Лондон предпримут все необходимое, чтобы оказать «непоколебимую» поддержку киевским властям на саммите Европейского политического сообщества в июле, добавили министры. Западу следует делать больше усилий, чтобы добиться поражения России, констатировали они.

В МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили атаку на ЗАЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые с ноября 2022 года подтвердили как минимум три прямых попадания по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. По его словам, атаки затронули конструкции защитной оболочки главного реактора.

Он также отметил, что атака беспилотников на объект является безрассудной. Гросси призвал немедленно прекратить такие действия в отношении этого объекта, поскольку существует риск ядерной аварии. В настоящий момент повреждения на блоке № 6 не повлияли на ядерную безопасность, однако инспекторы МАГАТЭ назвали случившееся «серьезным инцидентом, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора». При этом агентство не стало называть виновных в ударе.

Украина открестилась от атаки дронов на ЗАЭС

Правительство Украины никак не связано с атакой дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), заявил представитель военной разведки Минобороны страны Андрей Юсов. По его словам, Киев не осуществлял вооруженную провокацию на электростанции.

В Киеве объяснили, с чем связаны большие потери ВСУ в Донбассе

Потери личного состава у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе связаны с нехваткой фортификационных сооружений, заявил экс-советник министра обороны страны Юрий Бутусов. По его словам, воздвигать укрепления украинские военные в этом регионе начали лишь в марте.

Те сооружения, которые сейчас возводят ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, все равно остаются непригодными для защиты бойцов, уточнил Бутусов. Украинские военные не обеспечены ни бетонными укрытиями, ни маскировкой, констатировал он.

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