«Град» обрушился на головы солдат ВСУ у Серебрянского лесничества МО: артиллеристы ЦВО сорвали ротацию и уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Экипажи реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) сорвали ротацию и ликвидировали опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества, сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что контроль поражения целей велся с помощью беспилотника, передающего изображение в режиме реального времени.

Получив данные о выявленном месте скопления личного состава националистов, расчет боевой машины оперативно выдвинулся к позиции ведения огня. Развернув боевую машину из походного положения в боевое, артиллеристы «навелись» на ранее разведанные цели и нанесли огневое поражение. Затем, скорректировав орудие, военнослужащие вторым залпом поразили точку проведения ротации украинских военнослужащих и инфраструктуру опорного пункта, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска. По данным оборонного ведомства, потери Украины убитыми оказались сопоставимыми с численностью взвода.

Также стало известно, что расчеты РСЗО «Град» воздушно-десантных войск Южной группировки сил России успешно атаковали позиции украинской пехоты в районе Артемовского направления. Как отмечалось, при достижении огневых позиций десантники-артиллеристы выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды, обеспечивая широкий охват огнем обширной территории. При этом важную роль в точном наведении артиллерийских ударов играют беспилотные летательные аппараты.