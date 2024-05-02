Грабители вынесли ювелирные украшения на 20 млн в Тульской области Mash: грабители скрылись с ювелирными украшениями на 20 млн в Тульской области

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Грабители вынесли из магазина в городе Узловая Тульской области ювелирные украшения стоимостью в 20 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash. Силовики ввели в регионе план «Перехват».

По данным Mash, двое мужчин ограбили ювелирный магазин еще 29 апреля. Злоумышленники в камуфляже и балаклавах зашли в торговый зал, угрожали продавцам пистолетом и разбили витрины. За пять минут они забрали украшения с 10 стендов и скрылись с места преступления на старом автомобиле ВАЗ 2107. Машину обнаружили в двух километрах от места происшествия. Грабителей ищут.

Ранее в подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире.

До этого пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области сообщила, что в Волгограде группа неизвестных напала на 43-летнего ветерана СВО и ограбила его, забрав банковскую карточку и мобильный телефон. Уточняется, что злоумышленники сняли с карточки пострадавшего три миллиона рублей. Полицейским удалось установить личность одного из подозреваемых, им оказался 17-летний подросток.