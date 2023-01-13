Грабители со старинным пистолетом ворвались в ювелирную лавку в Петербурге

Фото: Adisorn Chabsungnoen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT передает, что двое грабителей со старинным пистолетом ограбили одну из ювелирных лавок в Санкт-Петербурге. Как отмечают авторы поста, налет был совершен на магазин, находящийся на Большой Московской улице. Пока неизвестно, какой именно ущерб они нанесли, объемы награбленного в настоящий момент подсчитываются, пишет канал. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Немало напугав боярыню за стойкой, грабители разбили витрины в лавке и сбежали, — подчеркивает SHOT.

Преступников объявили в розыск, ущерб от их действий вычисляется.

Как сообщает «Фонтанка», за налетом «наблюдал Достоевский». Журналисты имеют в виду, что ограбленный магазин располагается напротив памятника классику русской литературы на Большой Московской.

Ранее житель Санкт-Петербурга дважды пытался ограбить ломбард на проспекте Науки в Калининском районе, но оба раза уходил с пустыми руками. По информации СМИ, сотрудница отказывалась отдать грабителю деньги и драгоценности даже под угрозой взрыва гранаты.

Вторая попытка ограбления попала на запись камеры видеонаблюдения.