Опубликованы фото с места взрыва в омском банке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры с места взрыва в Омске. Их опубликовал Telegram-канал «Омск ВК - ЧП Жесть Новости в телеграм». Злоумышленник устроил взрыв в здании «Сбербанка», чтобы взломать банкомат. Помещение было частично разрушено, как и сам аппарат, но вызволить хранившиеся в нем деньги преступник так и не смог.

Известно, что в банкомате находилось 1,5 млн рублей. Инцидент произошел в ночь на 17 апреля. Пострадавших в результате взрыва нет. Злоумышленнику удалось скрыться, его разыскивает полиция. Также было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу.

Летом 2023 года подобное преступление пытался провернуть мужчина в Санкт-Петербурге. Он тоже смог подорвать банкомат, но так же не смог вытащить из него деньги. В отделении банка были выбиты стекла и повреждены двери. До этого в подмосковных Химках мужчина устроил взрыв без цели хищения. Нападавший действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними во время нападения через мессенджер. Мужчину вскоре задержал прохожий на улице. Предполагается, что в качестве оружия злоумышленник использовал коробку с петардами.