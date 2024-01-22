Грабитель с пистолетом-зажигалкой попался под Новосибирском Подозреваемого в ограблении магазина задержали в Новосибирской области

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Подозреваемого в ограблении магазина в селе Евсино в Новосибирской области задержали, у него изъяли зажигалку в виде пистолета, сообщает МВД России. Вероятным преступником оказался 22-летний местный житель, похищенные почти пять тысяч рублей он потратил «на личные нужды». Молодого человека арестовали, против него возбудили дело о разбое с применением оружия.

Злоумышленником оказался 22-летний местный житель, который, скрыв лицо шарфом, ворвался в торговое помещение в селе Евсино и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать имеющиеся денежные средства. Продавец выполнила требуемое, отдав мужчине более пяти тысяч рублей, после чего тот скрылся, — уведомили в МВД.

Ранее двое злоумышленников в масках и с оружием ограбили 23-летнего криптовалютчика в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Молодого человека заставили перечислить криптомонеты, а также похитили часы швейцарского бренда Rolex.

До этого подростки из Приморского края попытались ограбить автостанцию, расположенную в городе Большой Камень. Дети в возрасте от 10 до 12 лет подошли к кассе с предметом, похожим на пистолет. Осуществить задуманное не удалось, так как они испугались камеры наблюдения. Полиция устанавливает личности подростков и проводит проверку.