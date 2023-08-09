Грабитель отобрал сумку у пенсионерки и попал на камеру домофона

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Молодой грабитель в медицинской маске отобрал сумку у 84-летней пенсионерки из Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, инцидент попал на камеру домофона, установленного в подъезде дома на Малой Балканской. В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция.

На кадрах видно, что грабитель специально выжидал момент, когда рядом с пенсионеркой не будет других людей. После того как прохожие отошли на большое расстояние, он подошел к петербурженке, после чего отнял у нее сумку. В ней было две тысячи рублей и недорогой мобильный телефон. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге ранее ограбили участника саммита Россия — Африка. Злоумышленники украли деньги из номера в одном из городских отелей. Подозреваемого нашли в тот же день, им оказалась супервайзер хозяйственной службы отеля.

Как сообщалось ранее, в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в ограблении микрофинансовой организации. По данным правоохранительных органов, он угрожал сотрудницам предметом, похожим на пистолет. Злоумышленнику удалось забрать из кассы 19,5 тысячи рублей. На допросе мужчина признался в содеянном, заявив, что пошел на преступление из-за долгов. Ему грозит тюремное заключение по статье 162 УК РФ «Разбой».