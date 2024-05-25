Грабитель напал на петербуржца и отобрал рюкзак с игровой приставкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге грабитель напал на местного жителя, ударил его бутылкой и отобрал рюкзак с игровой приставкой и дисками к ней, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, вора задержали по горячим следам, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно каналу, инцидент произошел на Искровском проспекте. 43-летний геймер находился уже рядом с домом, когда его ударили стеклянной бутылкой по голове, неизвестный сорвал с него портфель и сбежал. Сумма ущерба составила 82 тысячи рублей. По подозрению в разбое с применением оружия правоохранители задержали 39-летнего мужчину. Его отправили в изолятор.

Ранее злоумышленник в маске, вооруженный пистолетом, напал на сотрудницу банка в Москве. Мужчина дважды ударил пострадавшую по голове, от чего у нее началось кровотечение. Преступник забрал деньги из кассы, после чего скрылся. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

В апреле подозреваемого в ограблении магазина на улице Онежской задержали в Москве. Мужчина напал на продавщицу и угрожал ей ножом, требуя отдать выручку. Злоумышленник отвел испуганную женщину в офис, где заставил ее открыть сейф и похитил 465 тысяч рублей. Перед уходом он взял ключи и запер женщину в магазине.