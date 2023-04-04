«Готовятся к наступлению»: Рогов объяснил частые обстрелы Мелитополя ВСУ Рогов назвал участившиеся удары ВСУ по Мелитополю прощупыванием почвы перед наступлением

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Участившиеся в последнее время удары по Мелитополю связаны с подготовкой украинских войск к наступлению на запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, ВСУ таким образом прощупывают почву, передает ТАСС.

Увеличение числа ударов по Мелитополю связано с тем, что ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению, — цитирует агентство Рогова.

Он добавил, что украинские войска могут перейти в наступление в любое время и именно запорожское направление будет для них основным.

27 марта в Мелитополе прогремело несколько взрывов. Пострадали четыре человека и было повреждено несколько зданий. 29 марта под удар ВСУ попало локомотивное депо Мелитополя. Был поврежден ряд его объектов, но люди не пострадали. 2 апреля в результате очередного обстрела Мелитополя пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы. Состояние одной пострадавшей оценивается как тяжелое, она находится в реанимации.