Готовившим взрыв в российском городе вынесли приговор Суд приговорил готовивших взрыв в Мелитополе диверсантов к срокам до 14 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении пятерых граждан Украины, которых обвинили в подготовке взрыва у места раздачи гуманитарной помощи в Мелитополе Запорожской области в 2022 году, передает РИА Новости. Обвиняемых Владимира Зуева, Андрея Голубева, Игоря Горлова, Юрия Петрова и Александра Жукова приговорили по статьям о покушении на акт международного терроризма и участии в террористическом сообществе на сроки от 11 до 14 лет колонии.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Горлову — 14 лет, Голубеву — 12 лет, Жукову — 12 лет, Зуеву — 11 лет, Петрову — 14 лет лишения свободы, — сказано в приговоре.

Как сказано в материалах дела, в 2022 году преступники узнали место раздачи российскими военными гуманитарной помощи, а также где они базировались в Мелитополе. Диверсанты поместили взрывное устройство в машине и ждали, пока рядом соберутся люди, но были задержаны ФСБ до того, как успели совершить теракт.

Ранее сообщалось, что в Тюмени диверсант чуть не сгорел, пытаясь поджечь поезд. Сотрудникам РЖД пришлось вмешаться, чтобы спасти его. Юноша в итоге был задержан вместе с тремя подельниками. Виновниками оказались четыре человека: двое молодых людей и две девушки в возрасте от 20 до 23 лет. Планировалось, что девушки должны были заснять, как их приятели поджигают локомотив, чтобы отправить запись украинским кураторам в обмен на вознаграждение.