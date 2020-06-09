Готовивший в Красноярске теракт подросток признан психически нездоровым

Расследование дел в отношении 14-летнего подростка, планировавшего совершить теракт в Красноярске, завершено, психолого-психиатрическая экспертиза выявила у несовершеннолетнего заболевание.
Как уточнили в Следственном комитете по региону, подросток готовил теракт в городе, для чего изготовил самодельные взрывные устройства по инструкции из Интернета. Оружие он спрятал в отцовской надворной постройке. При обыске у школьника нашли самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему.
Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у подростка психическое заболевание, требующее помощи врачей в стационаре. Постановление о применении к несовершеннолетнему принудительных мер медицинского характера
Как писал NEWS.ru ранее, трое подростков, придерживающихся анархистских взглядов, были задержаны под Красноярском 9 июня. Они изготавливали бомбы, взрывали их на пустырях и стройках. Как сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю, 14-летние подростки смотрели фильмы по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также увлекались запрещённой литературой.
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